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寬宏財報／演唱會強強滾！第1季每股賺2.22元 創同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

寬宏藝術（6596）7日公告第1季財報，營收6.33億元，年增229%；稅後純益7,326萬元，年增167%；每股稅後純益（EPS）2.22元，單季獲利創掛牌後同期新高，單季營收則創下掛牌後新高。

寬宏表示，今年首季演出活動主要受惠英國巨星紅髮艾德世界巡迴演唱會、鄭中基台北小巨蛋演唱會2場，藍人樂團巡迴台中、高雄、台北15場、詹雅雯北、高雙巨蛋演唱會，及民歌49高峰會台北小巨蛋1場。

展覽則有台北科教館之《NAKED FLOWERS花之舞光影》、台北藝術表演中心戶外廣場之《侏羅紀恐龍雪世界》、高雄科工館之《光影魔法美術館》、高雄科工館之《卡娜赫拉的小動物-荒唐世界博物館》，而首季各展演節目賣座良好，使毛利率維持平穩為24%。

展望未來，寬宏表示，第2季營運動能將以音樂劇為主，首度來台之四大名劇《西貢小姐》將於5月底開始巡演，4月中甫宣布台北加場演出，目前全省將巡迴34場，預計營收主要貢獻於6、7月份。

另外尚有原子邦妮北流演唱會1場、周蕙北流演唱會1場、WILD WILD韓國猛男秀北高10場、Big Bang成員姜大聲TICC演唱會1場、台北Legacy李翊君、蕭煌奇、品冠、賴晏駒、蔡恩雨、韓菲、具俊曄演出共7場、小男孩樂團Zepp演唱會1場。

第3季活動規畫豐富多元，暑期三檔展覽計有台北科教館《侏羅紀-恐龍光影展》、高雄駁二《冰雪祭-白色童話展》、台中文資園區《殭展》；演出有已完售的鄭中基高雄巨蛋演唱會2場、林志炫台北小巨蛋演唱會1場、音樂劇媽媽咪呀國家戲劇院7場。下半年尚有更多展演活動陸續規劃與等待公布售票，今年營運維持穩健樂觀。

演唱會 營收

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