信驊內外皆美首季賺一股本 上月營收攀17個月新高

股王信驊（5274）昨（6）日公布首季財報，受惠傳統伺服器需求回溫及業外收益挹注，單季獲利季增26%、達3.91億元，攀上五季來高點，每股純益10.36元，優於市場預期。

公司並公告4月營收攀上17個月來新高、達 4.16億元，展現復甦態勢。

信驊EPS 信驊為遠端伺服器管理晶片（BMC）供應商，昨天股價漲45元、收3,280元，惟外資賣超47張，終止連二買。相較之下，股后世芯-KY因上周五（3日）法說會釋出的展望不如法人預期強勁，昨天失望性賣壓湧出，股價重挫跌停價2,835元收市，下跌310元，外資賣超1,202張，連五賣，也拉大與信驊的價差。

信驊首季稅後純益3.91億元，季增26%，較去年同期大增1.1倍，每股純益10.36元；4月合併營收4.16億元，攀上17個月來高點，月增15.8%，年增82.4%。法人看好，隨著傳統伺服器需求持續加溫，信驊本季業績可望較首季成長。

信驊正向看待今年營運，董事長林鴻明先前指出，隨著AI伺服器世代交替，部分廠商開始降低AI伺服器採購量，轉頭添購傳統伺服器，對公司營運有利。

法人看好，信驊受惠上述相關趨勢，加上該公司Cupola360、資安晶片（PFR）、I／O Expander等非BMC產品逐漸增量，今年業績較去年大幅成長無虞。

談到伺服器AI化的趨勢，林鴻明認為，AI伺服器用BMC晶片營收將倍增。至於近期最熱的輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器，其單一機櫃搭載的BMC晶片是前一代AI伺服器的兩倍，未來將會為信驊帶來一定程度的貢獻。

信驊並持續加深伺服器應用布局，不僅止於BMC晶片，更擴大周邊IC產品滲透率，陸續在主板上整合橋接晶片（BIC）、資安晶片（PFR）、I／O Expander晶片，規劃以模組化出貨創造更多晶片需求，有機會在2026年可以見到四顆晶片同時用於伺服器，每台產值更將提升三倍。