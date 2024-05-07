華研配息6元 殖利率5.9％
華研國際音樂（8446）昨（6）日召開董事會，通過擬配發每股現金股利6元，依昨天收盤價100.5元計算，殖利率5.9％。
華研第1季稅後純益1.48億元，年增89%，每股純益2.8元。業者表示，疫後海內外演唱會持續舉辦，演藝經紀收入持續回升，推升首季營運表現。
業外方面，華研持有的Cloud Village Inc.股票股價回升，今年首季認列金融資產評價利益1,000萬元；另美元、人民幣等外幣存款因新台幣貶值，產生匯兌利益2,000萬元，加上公司投資不動產租金收益，首季整體業外淨利達4,300萬元。
展望第2季，華研指出，動力火車《都是因為愛》巡迴演唱會4月6日自馬來西亞雲頂啟動，4月20日及21日於高雄巨蛋連開兩日票房全數秒殺，5月起自上海展開中國大陸巡演，陸續將前往其他城市演出，有望繼續推升第2季營收表現。
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