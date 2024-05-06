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信驊財報／第1季稅後純益創5季來新高 EPS 10.36元優於市場預期

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

股王、遠端伺服器管理晶片（BMC）信驊（5274）6日公布今年第1季財報，在傳統伺服器需求回溫以及業外收益挹注下，單季稅後純益達3.91億元，創5季以來新高，每股純益10.36元，優於市場預期。

先前董事長林鴻明就表示，關於今年首季，原先估第1季營運與去年第4季相比，會有個位數衰退，可是由於市場表現比預期好，故第1季有望與去年第4季持平。

觀察信驊的實際營運成果，今年首季獲利為3.91億元，季增26%、年增110%，每股純益10.36元，創5個季度以來高點，每股純益10.36元，優於原本預估。另外，信驊4月營收4.16億元，月增15.8%，年增82.4%，創17個月來新高，法人預計，在傳統伺服器需求持續加溫下，信驊第2季業績可望較第1季再增加。

林鴻明正向看待今年公司營運，指出在AI伺服器世代交替中，部分廠商開始降低採購量，轉回到傳統伺服器，在需求回溫下，以及公司非BMC包括Cupola360、PFR、I/O Expander等逐漸增量，法人看好該公司2024年業績表現大幅成長無虞。

論及伺服器AI化的趨勢，林鴻明點出，AI伺服器用BMC營收是倍增，至於近期最熱的輝達GB200 AI伺服器，該單一機櫃的BMC會是前一世代AI伺服器的兩倍，會為公司未來帶來一定程度的貢獻。

AI 伺服器

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