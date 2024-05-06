大田4月業績年增96% 後市看旺

高爾夫球具代工廠大田（8924）昨（6）日公告4月營收，受益客戶群開始展開新款式產品鋪貨，單月交出4.3億元成績，年增逾96.2%；累計今年前四月營收為14.36億元，年減5.6%。

法人認為，在客戶布局新品的加持下，大田第2季將呈現淡季不淡，整體營運表現有望優於第1季。

法人指出，大田旗下美系品牌客戶歷經去化庫存告一段落後，先前所遞延的新開發案正逐步完成下單、排入生產等前置作業，開始量產；同時，日系品牌客戶新款式產品訂單也有所回溫，挹注該公司出貨表現。

法人認為，與往年不同的，在全球經濟復甦不明朗的狀況下，美日系品牌商今年普遍拉長新款式產品鋪貨時程，以測試市場水溫，將讓大田今年營運表現呈現逐季溫和上升走勢，預期第2季業績將優於第1季，下半年會比上半年好。

大田的江西廠第二期廠區擴建案自去年5月動工興建後，目前工程進度推展順利，剛完成建築物主體結構（封頂），預計四、五月間整個廠房可完工；接續，將展開設備布置和產能測試。