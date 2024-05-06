聯光通因應多元化經營布局 投資2,348萬元取得台鋼工程全部股權
光通訊整合服務廠聯光通（4903）6日公告，預計投入自有資金約2,348萬元，向台鋼集團次集團久陽，取得其子公司台鋼工程100%股權，以因應公司多元化經營布局。
台鋼集團2022年入主後，聯光通營運擴大系統整合工程業務，並切入雲端資安領域布局。
為擴大台鋼集團內部整合，聯光通今年以來動作頻頻，董事會4月初決議投資3,000萬元，設立子公司台鋼機電，今日再投資超過2,300萬元，將台鋼工程納入麾下。
聯光通董事會今日也通過第1季財報，去年第4季受惠業外大進補，單季營運轉盈，不過，第1季由於本業虧損與去年第4季相近、約2,800萬元，業外未能大幅挹注，導致營運續陷入虧損、稅後淨損2,532萬元，每股淨損0.24元。
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