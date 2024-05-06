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新普今年產品銷售看增

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

電池模組龍頭新普（6121）營業報告書出爐，董事長宋福祥看好今年全球筆電、平板及全球智慧手機出貨需求均溫和成長；其中，NB在AI應用下，AI PC帶動規格要求提升，是主要成長力道關鍵。2024年新普在新事業的整體發展樂觀看待，預估今年IT及非IT產品銷售均有機會較去年小幅增長。

新普將於本月30日舉行股東會。新普去年營收848億元、年減11.3%，每股純益30.67元。

展望2024年，宋福祥認為，在通膨趨緩下，加上微軟作業系統的世代更迭，AI PC應用發展，可望帶動筆電汰舊換新需求，預估全球NB成長率為5%。

平板電腦市場方面，宋福祥表示，2024年在升級潮流促使下，各品牌優化產品提升規格，可望推動平板電腦市場進入新的發展階段，預估成長率約4%；而全球智慧型手機銷量歷經兩年多低迷，今年可望重迎成長動能，估成長4%。

新事業方面，他說，節能減碳、能源轉型及綠色能源是未來潮流，包括動力自行車、大型資料中心、儲能系統市場複合年增率上看雙位數成長。對今年集團新事業整體發展樂觀看待。

平板電腦 新普

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