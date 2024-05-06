威剛業績 寫最強4月
記憶體模組廠威剛（3260）昨（6）日公告4月合併營收38.48億元，雖然月減約3.1%，但仍是歷年最旺的4月，並較去年同期大增80.76%；前四月合併營收147.29億元，年增57.73%。
展望後市，威剛董座陳立白表示，AI終端應用產品於第3季起陸續上市後，高頻寬記憶體（HBM）生產難度與產能耗用率都相當高，在產能供給有限下，今年DRAM價格欲小不易。
威剛指出，目前上游供應商正積極將產能配置與投資重心轉向高頻記憶體，加上整體產業庫存水位相當健康，預期第2季DRAM及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）合約價仍將保持上揚格局，進一步推動該公司毛利率繼續增長。
NAND Flash方面，雖然目前上游晶片供應商已陸續恢復獲利，並逐步調升產能利用率，但對價格及產能規畫仍相當理性，有望支撐NAND Flash價格續揚。
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