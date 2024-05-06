力旺單月營收 衝同期新高

矽智財（IP）廠商力旺（3529）與特殊應用IC（ASIC）設計服務廠商創意昨（6）日公布4月營收，力旺以4.87億元，衝上同期新高，創意則月減逾二成，達16.93億元，法人看好，創意本季業績有望季增雙位數。

力旺將於明（8）日召開法說會，該公司首季獲利創新高，每股純益5.77元。力旺昨天股價收2,255元，上漲5元。

力旺4月合併營收4.87億元，月增4.59倍，年增36.9％，累計今年前四月合併營收12.9億元，年增26％。

力旺先前提到，隨強勁的技術授權及新製程產品應用陸續進入量產階段，營運已開始下一個多年成長循環。

創意4月合併營收16.93億元，月減22.7％、年減15.9％，累計今年前四月合併營收73.83億元，年減13.5％。創意首季獲利年減近三成，每股純益4.94元，為近八季低點。

展望本季，法人認為，在委託設計（NRE）與量產業務雙雙帶動下，創意第2季營收應可增溫，且近期還有加密貨幣應用相關額外動能，也是其今年的業績助力之一。法人估計，創意全年業績增幅個位數，再創新高，毛利率則可能略為下滑。