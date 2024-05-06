蘋果全新iPad Pro、iPad Air與Apple Pencil觸控筆將亮相，市場看好增添相關供應鏈、連接端子廠中探針（6217）業績，加上該公司半導體業務報捷，取得既有的中國大陸客戶訂單，由於客戶需求成長，中探針決議在大陸擴充半導體測試探針產能，越南新廠則於明年第2季底前投產，為中長期營運增添動能。

中探針主要經營探針及探針製品研發製造，產品廣泛應用於手機、筆電、電動汽機車、半導體測試等，工廠位於新北市板橋、大陸。產品組合上，以連接器（Connectors，主要為Pogo pin）貢獻最多、約六成；半導體測試、新能源各占約20%。

根據蘋果先前發出的邀請函主視覺圖像看，為手持Apple Pencil，搭配多種顏色的墨水，暗示發表會將與iPad產品線有關，蘋果新品齊發，法人正向看待零組件廠中探針等本季添新成長動力。