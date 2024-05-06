快訊

強！2023年我製造業四分之一研發經費、逾半投資 全靠「這一家」

7分鐘內連2起規模5.9地震 氣象署研判0403餘震「應力回到主震南邊」

鏵友益財報／首季 EPS 0.08元 將以資本公積配發1元股票股利

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

鏵友益（6877）董事會6日通過今年首季財報，單季合併營收0.8億元，季增105.1%，年減2.6%。毛利率58.57%，分別季減0.3及年減3.33個百分點。稅後純益283.4萬元，較去年第4季由虧轉盈，比去年同期則衰退77.2%；每股稅後純益 0.08元。

鏵友益2023年合併營收3.32億元，年減22.6%。毛利率46.78%，年增5.99個百分點。稅後純損1,657.3萬元，較前年由盈轉虧；每股稅後純損0.52元。

由於去年虧損，鏵友益董事會原本不分派股利。今天董事會決議，將以資本公積配發1元股票股利。這項股利分配案，將於6月18日股東常會中承認。

鏵友益今天股價小漲0.15元，成交量8張，收34.7元。

毛利率 股利

延伸閱讀

五福財報／首季 EPS 3.11元創歷史新高 去年每股擬配息3.5元

華研首季營運淡季不淡 獲利與EPS雙創同期新高

卜蜂財報／第1季 EPS 1.25元 去年每股配發現金股利5.5元

大山財報／淡季不淡！首季 EPS 0.99元 創同期新高

相關新聞

宏達電缺新品刺激 4月營收再跌破2億元寫次低

智慧型手機與虛擬實境（VR）廠商宏達電缺少新產品刺激、出貨量衰退，今天公布4月合併營收約新台幣1.73億元，月減20.2...

威剛4月營收創歷年同期新高 估本季記憶體合約價續揚

記憶體模組大廠威剛（3260）營運維持高檔，4月合併營收創歷年同期新高，年增幅高達80.8％至38.48億元；累計今年前...

世芯法說會不夠「亮」？ 股價重挫跌停失3,000元

股后世芯-KY（3661）上周法說會釋出今年營收將逐季成長並創高，同時反駁掉單傳聞，今年首季股純益15.83元，創歷年同...

廣達林百里駁斥「波段說」踏破疑慮揭：明年有新商機

AI人工智慧巨浪席捲全球，各大企業為掌握市場商機，也紛紛透過不同角度積極切入，激勵相關題材多檔個股走勢飆漲，而市場面對此...

載板三雄南電首季毛利率轉負、低於同業 法人估本季轉盈

PCB 載板廠南電（8046）今年首季毛利率轉為負值，法人分析，南電首季毛利率虧損為載板三雄獨家，包含持續面臨載板市場激...

鴻海營收重返5,000億大關寫最強4月 本季營運可望更上層樓

鴻海昨（5）日公布4月合併營收重返5,000億元大關、達5,109億元，為歷年最旺的4月，月增14.16%，年增19.0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。