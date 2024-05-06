鏵友益財報／首季 EPS 0.08元 將以資本公積配發1元股票股利
鏵友益（6877）董事會6日通過今年首季財報，單季合併營收0.8億元，季增105.1%，年減2.6%。毛利率58.57%，分別季減0.3及年減3.33個百分點。稅後純益283.4萬元，較去年第4季由虧轉盈，比去年同期則衰退77.2%；每股稅後純益 0.08元。
鏵友益2023年合併營收3.32億元，年減22.6%。毛利率46.78%，年增5.99個百分點。稅後純損1,657.3萬元，較前年由盈轉虧；每股稅後純損0.52元。
由於去年虧損，鏵友益董事會原本不分派股利。今天董事會決議，將以資本公積配發1元股票股利。這項股利分配案，將於6月18日股東常會中承認。
鏵友益今天股價小漲0.15元，成交量8張，收34.7元。
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