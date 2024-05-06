華研財報／疫後海內外演唱會回溫 第1季 EPS 2.8元、年增89％

華研國際音樂（8446）6日召開董事會，2023年配發每股現金股利6元，依今日收盤價100.5元計算，現金殖利率5.9％，預計5月17日配發股東。今年第1季稅後純益1.48億元，年增89%，每股稅後純益（EPS）2.80元。華研音樂表示，疫後海內外演唱會持續舉辦，演藝經紀收入持續回升，推升首季營運表現。

業外方面，華研持有的Cloud Village Inc.股票股價回升，今年首季認列金融資產評價利益0.10億元；另美金、人民幣等外幣存款因台幣貶值，產生兌換利益0.20億元，加上公司投資性不動產租金收益，首季整體營業外淨利0.43億元。

展望第2季，華研指出，動力火車《都是因為愛》巡迴演唱會，4月6日自馬來西亞雲頂啟動，4月20日及21日於高雄巨蛋連開兩日票房全數秒殺，5月起自上海展開大陸巡演，陸續將前往其他城市演出，有望繼續推升第2季營收。

另，林宥嘉《idol》巡迴演唱會1月舉辦北京及海口場，於春節假期後，5月亦將自上海開啟中國大陸、新加坡、馬來西亞等地之巡迴演出。今年第1季推出林宥嘉第六張新專輯《王 Love, Lord》，上線後好評不斷，以「愛是王」為主題的專輯在串流平台陸續登上Apple Music、iTunes熱門專輯、KKBOX專輯週榜冠軍，實體專輯在預購階段同樣登上銷售冠軍，成為名符其實的雙冠《王》專輯。

自星光二班出道、影歌雙棲的藝人曾沛慈，曾獲得第54屆金鐘獎「戲劇節目女配角獎」肯定，在2024年4月加盟華研音樂，壯大藝人陣容，也將繼續深耕戲劇與音樂。

華研培訓四年的唱作新人JUD陳泳希也以演唱Netflix影集《愛愛內含光》主題曲〈相濡以沫〉於2月強勢出道，首張迷你專輯《JUD》收錄6首歌曲，其中5首作為影集《愛愛內含光》中的主題曲、片尾曲和插曲，將持續累積華研音樂歌曲IP，JUD陳泳希也陸續參與品牌活動與商業演出。

華研表示，公司持續推動線上線下活動、ZZ 世代練習生徵選計畫挖掘與培養新人，並連續19年舉辦詞曲創作大賽活動，為公司及產業培養人才，蓄積未來成長動能，期盼營運續創佳績。