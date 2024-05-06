快訊

強！2023年我製造業四分之一研發經費、逾半投資 全靠「這一家」

7分鐘內連2起規模5.9地震 氣象署研判0403餘震「應力回到主震南邊」

華研財報／疫後海內外演唱會回溫 第1季 EPS 2.8元、年增89％

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華研國際音樂（8446）6日召開董事會，2023年配發每股現金股利6元，依今日收盤價100.5元計算，現金殖利率5.9％，預計5月17日配發股東。今年第1季稅後純益1.48億元，年增89%，每股稅後純益（EPS）2.80元。華研音樂表示，疫後海內外演唱會持續舉辦，演藝經紀收入持續回升，推升首季營運表現。

業外方面，華研持有的Cloud Village Inc.股票股價回升，今年首季認列金融資產評價利益0.10億元；另美金、人民幣等外幣存款因台幣貶值，產生兌換利益0.20億元，加上公司投資性不動產租金收益，首季整體營業外淨利0.43億元。

展望第2季，華研指出，動力火車《都是因為愛》巡迴演唱會，4月6日自馬來西亞雲頂啟動，4月20日及21日於高雄巨蛋連開兩日票房全數秒殺，5月起自上海展開大陸巡演，陸續將前往其他城市演出，有望繼續推升第2季營收。

另，林宥嘉《idol》巡迴演唱會1月舉辦北京及海口場，於春節假期後，5月亦將自上海開啟中國大陸、新加坡、馬來西亞等地之巡迴演出。今年第1季推出林宥嘉第六張新專輯《王 Love, Lord》，上線後好評不斷，以「愛是王」為主題的專輯在串流平台陸續登上Apple Music、iTunes熱門專輯、KKBOX專輯週榜冠軍，實體專輯在預購階段同樣登上銷售冠軍，成為名符其實的雙冠《王》專輯。

自星光二班出道、影歌雙棲的藝人曾沛慈，曾獲得第54屆金鐘獎「戲劇節目女配角獎」肯定，在2024年4月加盟華研音樂，壯大藝人陣容，也將繼續深耕戲劇與音樂。

華研培訓四年的唱作新人JUD陳泳希也以演唱Netflix影集《愛愛內含光》主題曲〈相濡以沫〉於2月強勢出道，首張迷你專輯《JUD》收錄6首歌曲，其中5首作為影集《愛愛內含光》中的主題曲、片尾曲和插曲，將持續累積華研音樂歌曲IP，JUD陳泳希也陸續參與品牌活動與商業演出。

華研表示，公司持續推動線上線下活動、ZZ 世代練習生徵選計畫挖掘與培養新人，並連續19年舉辦詞曲創作大賽活動，為公司及產業培養人才，蓄積未來成長動能，期盼營運續創佳績。

華研 馬來西亞

延伸閱讀

華研首季營運淡季不淡 獲利與EPS雙創同期新高

天后拚演唱會商機 瑪丹娜帶進6000萬美元 翹臀珍卻滯銷

大山財報／淡季不淡！首季 EPS 0.99元 創同期新高

500歌／林宥嘉生命中的10首歌 「殘酷月光」教會溫柔與謙虛

相關新聞

伯特光擴產 台中購地

手機鏡頭模具廠伯特光（6859）加碼台灣產能，將斥資2.21億元購買台中市潭子區潭富段896.78坪土地。外界預期，伯特...

順達4月營收月減2% 保守看下半年

順達（3211）昨（5）日公布4月營收11.83億元，月減2.79%，年增1.9%；前四月營收46.10億元，年減8.8...

松瑞藥 出貨量大增

松瑞藥（4167）表示，今年美國厄他培南針劑出貨量年增逾30%，未來將持續看好；今年4月與美國行銷夥伴搶進美國前三大藥品...

興櫃公司 去年營收增3.7%

櫃買中心表示，興櫃公司應公告申報2023年度財務報告的家數為331家，均已依規定期限完成公告申報作業。統計331家興櫃公...

力旺、M31、祥碩法說 營運聚焦

矽智財（IP）廠力旺、M31及IC設計廠祥碩，都將於本周舉行法說會，外界多聚焦各公司首季財報與第2季的營運展望等議題。

矽智財廠力旺 今年Q1每股賺5.77元

AI、電動車、物聯網、5G等應用更新，先進製程不斷開發、製程節點升級，凸顯矽智財重要性，矽智財（IP）廠力旺昨（3）日公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。