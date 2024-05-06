明揚財報／首季虧損5,269萬元 EPS-0.95元

去年發生重大工安事故的高爾夫球製造商明揚（8420）6日公布首季財報，因災損和停工影響，稅後虧損5,269萬元，每股純損0.95元。而該公司已投保保額近15.3億元的財產保險，正進行相關保險理賠申請程序中，目前初步獲得預付理賠款3億元通知。

明揚是於去年9月22日發生屏東工廠爆炸事故，造成百餘人傷亡，遭經濟部勒令停工100%產能。而該公司歷經善後處理，去年營運由盈轉虧，全年虧損9.3億元，每股純損17.4元，今日進一步公告首季財報，仍處虧損狀態。

該公司說明，在無法生產運作下，上一季只能出貨庫存，以致單季營收銳減為7,000萬元，單季稅後虧損5,269萬元，每股純損0.95元。

因火災事故，該公司去年認列災害損失合計13.29億元；其中，包含一廠全數損毀存貨之帳面價值2.6 億元、一廠全數損毀不動產、廠房設備之帳面價值5.98億元和臨近廠房及其他單位、民宅與人員傷亡之災害賠償4.68億元。

惟因估計變動而認列迴轉利益769萬元，截至今年3月底，累計認列災害損失降為13.22億元。

而該公司已投保保額近15.3億元的財產保險，針對前述存貨與不動產、廠房及設備災害損失可獲理賠數額，正進行相關保險理賠申請程序中，保險理賠收入尚未估列入帳。

不過，公司方面於4月19日獲得預付理賠款3億元通知，並同意該預付理賠款，該款項截至報告日止已收取4,500萬元，其餘尚未匯撥入帳。另外，該公司於首季已收取並認列責任險理賠收入1,657萬元。