友威科營收／4月0.72億元 月增91.1%

友威科（3580）6日公告4月合併營收0.72億元，月增91.1%，年增11.5%。累計今年前四個月合併營收1.74億元，年減17.8%。

友威科2023年度合併營收7.45億元，年減28.3%。毛利率41.73%，年減4.25個百分點。稅後純益1.02億元，年減58.7%；每股稅後純益2.63元，獲利表現遠不如前年同期的6.37元。展望2024年，以由在手的半導體及光學客戶訂單觀察，確立今年營運將優於去年的表現。

穩居國內真空濺鍍及蝕刻機領導廠商的友威科，近年強攻設備產品，2022年設備營收占比已從前二年的40至50%，拉升到80%，一舉讓2020年仍占60%的濺鍍代工業務，降至20%的比重。2023年仍維持設備80比代工20的比重。

友威科繼站穩光學、汽車市場後，積極衝刺半導體先進封裝、石英及晶片內埋產業。友威科表示，由在手的半導體及光學客戶訂單觀察，確立今年營運將優於2023年的表現。

友威科董事會決議擬配2.02元現金股利，配息率達76.8%，這項盈餘分配案將於5月27日股東常會中承認。

友威科今天股價上漲1.3元，成交量205張，收51.5元。