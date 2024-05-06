信驊第1季每股純益10.36元 創5季高

伺服器管理晶片廠信驊今天公布第1季財報，在業外收益挹注下，稅後淨利新台幣3.91億元，創5季來新高，每股純益10.36元。

隨著傳統伺服器需求回溫，信驊第1季營收重登10億元以上水準，達10.13億元，較去年第4季增加約2.97%，毛利率63.24%，如預期落在62.8%至64.3%區間。

信驊第1季營業利益3.86億元，較去年第4季略降1.43%，在業外收益挹注下，稅後淨利3.91億元，創5季來新高，季增26.4%，每股純益10.36元。

信驊4月營收4.16億元，月增15.8%，年增82.4%，創17個月來新高。法人預期，在傳統伺服器需求持續加溫下，信驊第2季業績可望較第1季再增加。