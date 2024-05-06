友輝財報／首季 EPS 1.95元 為近45季新高

友輝（4933）董事會6日通過今年首季財報，合併營收6.11億元，季減13.6%，年增38.1%。毛利率28.04%，分別季減1.52及年增6.85個百分點。稅後純益1.59億元，季增1,785.2%，年大增1,629%；每股稅後純益1.95元，同寫近45季的獲利新高紀錄。

友輝2023年合併營收24.98億元，年增9%。毛利27.17%，年增4.62個百分點。稅後純益3.4億元，年增18.1%；每股稅後純益4.22元，表現優於前年的3.59元。董事會擬配發3元現金股利，配息率達71.1%。將於6月3日召開股東常會，承認盈餘分配案。

由於友輝的客戶全都與面板相關，當面板產業市況不佳，會對友輝造成影響。友輝採取分散各區客戶，加庫存管理因應。並與客戶密切合作開發和驗證新材料，以迎接下一波景氣榮景。

友輝近年積極發展多元化產品，包括筆記型電腦和車載應用產品占整體營收比重已達65%，未來將爭取車載市場的新機會。友輝並積極開發綠能環保、輕薄型化新技術、新產品及先進製程技術，以滿足市場需求。

友輝今天股價上漲1.9元，成交量1,018張，收61.6元。