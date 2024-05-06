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華研首季營運淡季不淡 獲利與EPS雙創同期新高

中央社／ 台北6日電

文創股華研音樂今天公告第1季財報，稅後純益為新台幣1.48億元，年增89%，每股純益（EPS）為2.8元，獲利和EPS雙創歷年同期新高，受惠疫後海內外演唱會持續舉辦，演藝經紀收入回升及業外投資獲利等，讓第1季淡季不淡。

華研音樂表示，旗下歌手林宥嘉巡迴演唱會今年1月舉辦北京及海口場，貢獻演藝經紀營收；第1季也推出新專輯，在串流平台陸續登上熱門專輯、專輯週榜冠軍，帶動授權收入，長期來看亦能推動演藝經紀營運，因有新表演內容。

另外，林宥嘉將在今年5月舉辦中國大陸、新加坡、馬來西亞等地的巡迴演出；旗下團體動力火車今年持續舉辦演唱會，4月6日自馬來西亞雲頂啟動，4月20日及21日於高雄巨蛋連開2日，票房全數秒殺，5月起展開大陸巡演，陸續將前往其他城市演出，都有望衝刺今年第2季演藝經紀營收。

業外部分，持有的Cloud Village Inc.（網易雲音樂）股票股價回升，今年第1季認列金融資產評價利益新台幣0.1億元；另美金、人民幣等外幣存款因台幣貶值，產生兌換利益新台幣0.2億元，加上公司投資性不動產租金收益，今年第1季整體業外獲利0.43億元。

華研音樂董事會也通過2023年盈餘配發現金股利每股6元，預計於5月17日配發。

新台幣 馬來西亞

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