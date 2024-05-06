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巨漢系統科技 15日舉辦上櫃前業績發表會

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

由富邦證券輔導的巨漢系統科技（6903）將於5月15日，舉辦上櫃前業績發表會，規劃於6月股票轉上櫃掛牌。展望2024年，受惠於高科技業智慧化及綠建築需求增加，挹注未來成長動能。

巨漢資本額為6.06億元，2023年全年合併營收28.68億元，營業淨利10.28億元，稅後淨利8.2億元，每股稅後盈餘（EPS）13.54元。在營收占比方面，以半導體產業居多，隨半導體業資本支出復甦回升，以及高科技業持續擴大投資，營運成長可期。

巨漢1989年成立，累積逾30年工程實績及經驗，服務客戶涵蓋領域日漸擴展，包括高科技半導體、光電、電子零組件、太陽能、儲能電池與生技等領域。巨漢早在2011年將數位科技應用於工程管理技術，並成功取得國內鑽石級綠建築、鑽石級智慧型建築雙認證標，將其豐富之承攬經驗廣泛應用於高科技產業，規劃及開發「廠房智慧化」及「近（淨）零碳」之工程技術，在5G、AI，與ESG、碳中和，以及第三代半導體國產化等議題驅動下，國內高科技產業對於機電整合及無塵室工程需求擴張，可望為公司業績穩定成長持續挹注動能。

科技業 第三代半導體

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