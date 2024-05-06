快訊

北市人倫悲劇...女涉持跳繩勒斃89歲母 兄誤以為心臟病致死報警

全台超有感！9分鐘內連4震「極淺層地震」 規模5.9最大震度4級

2023年各級政府潛藏負債破19兆 勞保增最多

台康生技連續三屆 蟬聯公司治理評鑑 Top 5%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台康生技6日公布，已在6日收到櫃買中心來函獲知第十屆上市上櫃公司治理評鑑結果，台康生技連續三屆蟬聯公司治理評鑑 Top 5%的殊榮。

櫃買中心為引導企業強化公司治理，形塑公司治理文化，並協助投資人及企業瞭解公司治理實施成效，辦理公司治理評鑑，透過維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及推動永續發展等四大構面80項指標綜合評比上市櫃公司治理表現，本屆共754家上櫃公司受評，其中共38家評鑑結果同列前5%為此評鑑的最高榮耀。

同時，為利外界了解受評公司在其所屬產業之表現，另採上市櫃公司混合排名，在本次「市值100億元以上之非金融電子類」共263家中，台康生技同時獲得其分組中上市櫃公司最佳前10%肯定，顯示台康生技在落實誠信治理、提升資訊透明以及推動永續發展等表現備受肯定。

台康生技 櫃買中心

延伸閱讀

00891其實是高股息ETF…超敢配年化超過9%！ 專家：投資人就是價差股息全都要

去年製造業研發支出6927億史上新高 台積電投入最多

生醫10億營收俱樂部增至23家 大樹42億元稱冠

羽球／湯姆斯盃不敵日本 中華隊男團分組第2晉8強

相關新聞

伯特光擴產 台中購地

手機鏡頭模具廠伯特光（6859）加碼台灣產能，將斥資2.21億元購買台中市潭子區潭富段896.78坪土地。外界預期，伯特...

順達4月營收月減2% 保守看下半年

順達（3211）昨（5）日公布4月營收11.83億元，月減2.79%，年增1.9%；前四月營收46.10億元，年減8.8...

松瑞藥 出貨量大增

松瑞藥（4167）表示，今年美國厄他培南針劑出貨量年增逾30%，未來將持續看好；今年4月與美國行銷夥伴搶進美國前三大藥品...

興櫃公司 去年營收增3.7%

櫃買中心表示，興櫃公司應公告申報2023年度財務報告的家數為331家，均已依規定期限完成公告申報作業。統計331家興櫃公...

力旺、M31、祥碩法說 營運聚焦

矽智財（IP）廠力旺、M31及IC設計廠祥碩，都將於本周舉行法說會，外界多聚焦各公司首季財報與第2季的營運展望等議題。

矽智財廠力旺 今年Q1每股賺5.77元

AI、電動車、物聯網、5G等應用更新，先進製程不斷開發、製程節點升級，凸顯矽智財重要性，矽智財（IP）廠力旺昨（3）日公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。