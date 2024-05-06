台康生技連續三屆 蟬聯公司治理評鑑 Top 5%

台康生技6日公布，已在6日收到櫃買中心來函獲知第十屆上市上櫃公司治理評鑑結果，台康生技連續三屆蟬聯公司治理評鑑 Top 5%的殊榮。

櫃買中心為引導企業強化公司治理，形塑公司治理文化，並協助投資人及企業瞭解公司治理實施成效，辦理公司治理評鑑，透過維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及推動永續發展等四大構面80項指標綜合評比上市櫃公司治理表現，本屆共754家上櫃公司受評，其中共38家評鑑結果同列前5%為此評鑑的最高榮耀。

同時，為利外界了解受評公司在其所屬產業之表現，另採上市櫃公司混合排名，在本次「市值100億元以上之非金融電子類」共263家中，台康生技同時獲得其分組中上市櫃公司最佳前10%肯定，顯示台康生技在落實誠信治理、提升資訊透明以及推動永續發展等表現備受肯定。