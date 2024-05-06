台康生技連續三屆 蟬聯公司治理評鑑 Top 5%
台康生技6日公布，已在6日收到櫃買中心來函獲知第十屆上市上櫃公司治理評鑑結果，台康生技連續三屆蟬聯公司治理評鑑 Top 5%的殊榮。
櫃買中心為引導企業強化公司治理，形塑公司治理文化，並協助投資人及企業瞭解公司治理實施成效，辦理公司治理評鑑，透過維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及推動永續發展等四大構面80項指標綜合評比上市櫃公司治理表現，本屆共754家上櫃公司受評，其中共38家評鑑結果同列前5%為此評鑑的最高榮耀。
同時，為利外界了解受評公司在其所屬產業之表現，另採上市櫃公司混合排名，在本次「市值100億元以上之非金融電子類」共263家中，台康生技同時獲得其分組中上市櫃公司最佳前10%肯定，顯示台康生技在落實誠信治理、提升資訊透明以及推動永續發展等表現備受肯定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言