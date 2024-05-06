邁科營收／衝刺水冷商機 4月1.85億 創單月歷史新高

興櫃散熱廠邁科（6831）公佈4月合併營收為新1.85億元，年增34.14%，再度寫下單月營收歷史新高記錄，除了AI伺服器散熱產品需求持續強勁之外，NB產品線受惠新冠肺炎疫情後的換機潮，以及AI PC熱潮推動維持成長，車用產品出貨量也持續放大，這也讓邁科、雙鴻、奇鋐等散熱設備業者營運不斷成長向上。

根據研調機構指出，2024年全球伺服器出貨量將達1,365萬台，年增2.05％，由於北美四大雲端服務供應商需求持續火熱，AI伺服器出貨量可望達165萬台，占全球伺服器約12.1％。

NVIDIA 日前於 GTC 大會發表 Blackwell 架構之高階晶片，其功耗大幅增加，急需散熱效果較佳的水冷產品，而水冷產品利潤較氣冷高出許多，隨著散熱廠的水冷產品營收佔比提升，獲利也將隨之轉佳。

國內散熱廠商除了積極發展水冷技術，也努力提升水冷系統自製率，藉此來提升接單競爭力，預期今年台廠的水冷自製率會有顯著的提升。邁科也將切入冷卻液監控主機、冷卻液分配管、機櫃與風扇門。

邁科去年第3季起至今營收屢創新高，今年前四個月營收合計已較去年同期成長雙位數百分比，公司目前氣冷散熱產品出貨量不斷放大，推動營運持續向上。而水冷散熱方案已處於送樣階段，待量產後可望為目前亮眼成長的營運表現增添助力。