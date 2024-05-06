擎邦財報／首季營收9.9億元、年減2.2% EPS 0.95元

擎邦（6122）董事會6日通過今年第1季財報，合併營收9.9億元，季減40%，年減2.2%。毛利率10.23%，分別季減3.77及年增1.33個百分點。稅後純益7074.3萬元，季減49.3%，年增22.2%。每股盈餘0.95元。

受惠於國內製造業投資建廠潮大爆發，擎邦2023年營運交出史上創新高的漂亮成績單，全年合併營收53.14億元，年增116.1%。毛利率11.3%，年增2.36個百分點。稅後純益3.91億元，年增202.9%。每股稅後純益5.25元，締造年度合併營收、毛利率、稅後純益及 EPS 歷史新高紀錄。

擎邦董事會決議擬配發3.2元現金股利，及0.5元股配股利，估計3.7元股利，盈餘分配率為70.5%；這項盈餘分配案將於6月19日股東會承認。

擎邦今天股價上漲0.4元，成交量767張，收60.5元。