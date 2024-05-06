松瑞藥（4167）表示，今年美國厄他培南針劑出貨量年增逾30%，未來將持續看好；今年4月與美國行銷夥伴搶進美國前三大藥品集中採購組織，將可望取得長期供貨機會。

展望未來，松瑞藥表示，由於厄他培南製程具備領先全球之競爭力，產能連年倍增，預期搶下全球更多原廠市占率。

松瑞藥日前公告今年第1季財報數字，營收2.59億元，稅後純益7,107萬元，季成長61%，主要是美國厄他培南針劑出貨貢獻。

松瑞藥表示，該公司積極與美國行銷夥伴研擬厄他培南擴大市占計畫，今年4月傳出捷報，成功取得一家美國前三大GPO之供貨入場券，此舉將進一步提升松瑞藥在美國市場的市占率接近30%。此家GPO長期以來由原廠Merck供應，松瑞藥的產品預計第3季開始加入此家GPO之供應行列。

松瑞藥在台灣市場亦有所斬獲，松瑞藥的產品已勢如破竹成功打入數家醫學中心與區域醫院，公司產品的市場占有率已超越原廠，成為台灣市場厄他培南的主要供應商。

與此同時，松瑞藥的厄他培南產品在美國以外的全球市場布局，也取得了顯著進展。