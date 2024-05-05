快訊

玩笑鬧太大！旱鴨子醫學生遭惡作劇推落水 溺水近20分鐘一度瀕腦死

遭雷擊停電休館一天 澎湖水族館苦笑「用電鰻發電可以嗎？」

鴻華先進營收／4月12.7億元 創單月歷史新高

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

鴻華先進（2258）5日公布2024年4月營收為12.71億元，創單月歷史新高，月增82.6% ，年增2141.6%。該公司的4月乘用車營收占比98.9%、電動巴士營收占比1.0%。

展望第2季，鴻華表示，乘用車因應市場需求陸續交車，第2季營收表現將優於去年同期。

鴻華先進2024年累計前四個月營收為20.94億元，年增1828.8%，創同期新高。累計乘用車營收占比96.6%、電動巴士營收占比2.9%。

鴻華表示，4月營收12.71億元，月增82.6%。其中，「電動巴士」：由於交車數量較上月增加，本類別與上月上升。「乘用車」：由於本月交車數量較上月增加，本類別與上月上升。「技術服務」：本類別月對月上升。

鴻華4月營收，年增2141.6%。其中，「電動巴士」：本類別年對年較為減少。「乘用車」：本類別於2023年底開始交車，本類別年對年增長。「技術服務」：本類別年對年下降。

營收 鴻華先進

延伸閱讀

LUXGEN n7銷售一枝獨秀 佔台灣4月電動車銷售半數

比亞迪五一假期又「放大招」 王朝系列再降3.5萬元

大立光營收／4月34.6億元、月增0.2% 創四年同期新高

基隆288月票半年破3萬人次4月創新高 平均省一半交通費

相關新聞

力旺、M31、祥碩法說 營運聚焦

矽智財（IP）廠力旺、M31及IC設計廠祥碩，都將於本周舉行法說會，外界多聚焦各公司首季財報與第2季的營運展望等議題。

矽智財廠力旺 今年Q1每股賺5.77元

AI、電動車、物聯網、5G等應用更新，先進製程不斷開發、製程節點升級，凸顯矽智財重要性，矽智財（IP）廠力旺昨（3）日公...

保瑞攜日廠 強攻保健品

保瑞藥業（6472）昨（13）日宣布，集團旗下負責台灣及亞太地區之保健產品與非處方/處方用藥代理與銷售的保瑞聯邦（簡稱保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。