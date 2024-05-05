力旺、M31、祥碩法說 營運聚焦

矽智財（IP）廠力旺、M31及IC設計廠祥碩，都將於本周舉行法說會，外界多聚焦各公司首季財報與第2季的營運展望等議題。

力旺近日已公布首季財報，歸屬母公司業主淨利為4.3億元，季增6.6％、年增37.5％，創歷史新高，每股稅後純益（EPS）為5.77元，則是追平2022年第4季創下的單季歷史新高紀錄。

力旺將於5月8日召開法說會，該公司先前提到，隨強勁的技術授權及新製程產品應用陸續進入量產階段，營運已開始下一個多年成長的循環。

力旺表示，去年新增的技術授權案、及正在開發驗證的技術平台，是往年的二倍，顯示出新技術如MTP及PUF安全相關，正在加速技術平台擴展。

同時，力旺指出，該公司新建的技術平台， 無論是加入PUF安全解決方案的先進製程或MTP相關技術製程，每片晶圓的權利金都遠高於平均，將加速權利金成長。

M31首季EPS約為1.22元，將於5月9日召開法說會，該公司先前釋出的展望略顯保守。M31指出，今年美國市場是重要復甦關鍵，主要是先進製程應用；中國市場成長有瓶頸，但與當地晶圓廠合作持續進展，尤其是成熟製程有新機會出現；台灣市場則從成熟製程布局逐漸進展到先進製程，期待授權金與權利金都能有更多成長。

高速傳輸IC業者祥碩首季合併營收為19.48億元，年增39.2％，該公司將在5月9日召開線上法說會，除財報外，市場也關注其釋出的最新營運展望，及技術進展等。

祥碩先前表示，旗下USB 4主控端及裝置端晶片，取得英特爾與超微等PC平台大廠認證通過，預計下半年放量出貨，USB 4主控端晶片有很高機會獲得大客戶高中低階等新平台全數導入，挹注今年營運可望優於去年。