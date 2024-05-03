泰茂 4月營收年增兩倍

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
泰茂董事長呂萬賢（左一）。 聯合報系資料庫
泰茂董事長呂萬賢（左一）。 聯合報系資料庫

活塞環製造廠泰茂實業（2230）4月營收1.2億元，創下歷史新高，年增222.33%；今年前四月累計營收為4億元，年增率達成長165.87%，主要營收成長來源為去年開始經營的中國酒水事業。

泰茂是全台最大活塞環製造公司，去(2023)年業績及股價雙雙成長，市值增加，於1月22日納入富櫃200指數。

泰茂表示，活塞環的營收在穩定中成長，4月貢獻1616萬元，較上個月成長幅度為42.86%。泰茂營收大幅成長的主要力道還是來自於去年開始經營的中國酒水事業，4月貢獻營收為8162萬元，較上個月增加2441萬元，成長幅度為42.67%，營收占比約67.77%。

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