泰茂 4月營收年增兩倍
活塞環製造廠泰茂實業（2230）4月營收1.2億元，創下歷史新高，年增222.33%；今年前四月累計營收為4億元，年增率達成長165.87%，主要營收成長來源為去年開始經營的中國酒水事業。
泰茂是全台最大活塞環製造公司，去(2023)年業績及股價雙雙成長，市值增加，於1月22日納入富櫃200指數。
泰茂表示，活塞環的營收在穩定中成長，4月貢獻1616萬元，較上個月成長幅度為42.86%。泰茂營收大幅成長的主要力道還是來自於去年開始經營的中國酒水事業，4月貢獻營收為8162萬元，較上個月增加2441萬元，成長幅度為42.67%，營收占比約67.77%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言