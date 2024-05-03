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4月營收／新普月增1.2% AES月減2.6%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

電池模組龍頭新普（6121）及旗下AES-KY公布4月營收，新普月增1.28%，連兩個月月增，主要受惠智慧手機應用成長，AES則下滑2.66%。展望後市，法人預估，新普第2季營收將較首季成長，下半年營運將優於上半年。

新普4月營收60.81億元，年減5.88%，受惠美系大客戶智慧手機應用拉貨增溫；累計今年前四個月營收達236.63億元，年減8.14%。

展望後市，法人預估，新普第2季營收較首季成長，下半年美系大客戶啟動新機拉貨，加上NB產業今年復甦，下半年積極推出新一波AI PC產品，將帶動新普下半年營運優於上半年。

此外，新普今年營運增幅一大關鍵仍是子公司AES表現。

AES今年4月營收為7.45億元，年減8.68%；累計AES今年前四個月營收達30.52億元，年減18.32%。

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