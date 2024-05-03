凡甲Q1每股純益3.06元

連接器廠凡甲（3526）昨（3）日公布第1季稅後純益1.81億元，季減9.5%，年增126%；第1季每股稅後純益（EPS）3.06元，去年第4季EPS為3.39元，去年第1季EPS為1.35元。法人預估，今年在寧德時代與比亞迪兩大客戶加持下，業績可望兩位數成長。

凡甲昨天股價上漲2.5元，收230元，凡甲第1季毛利率53.16%，優於去年第4季的52.63%，以及去年同期的46.87%，顯示該公司產品持續聚焦在高毛利的利基產品上，以維持較高的獲利。

伺服器產業經過近一年調整，2024年可望恢復正成長，電動車成長空間仍大，兩大產品線在2024年正向發展之下，有望帶動凡甲今年的營收、獲利向上。