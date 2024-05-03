聽新聞
test
0:00 / 0:00
凡甲Q1每股純益3.06元
連接器廠凡甲（3526）昨（3）日公布第1季稅後純益1.81億元，季減9.5%，年增126%；第1季每股稅後純益（EPS）3.06元，去年第4季EPS為3.39元，去年第1季EPS為1.35元。法人預估，今年在寧德時代與比亞迪兩大客戶加持下，業績可望兩位數成長。
凡甲昨天股價上漲2.5元，收230元，凡甲第1季毛利率53.16%，優於去年第4季的52.63%，以及去年同期的46.87%，顯示該公司產品持續聚焦在高毛利的利基產品上，以維持較高的獲利。
伺服器產業經過近一年調整，2024年可望恢復正成長，電動車成長空間仍大，兩大產品線在2024年正向發展之下，有望帶動凡甲今年的營收、獲利向上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言