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興櫃一周回顧／禾生技強彈26.2%

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
興櫃市場本周個股跌多於漲。 圖／聯合報系資料照片
興櫃市場本周個股跌多於漲。 圖／聯合報系資料照片

台股震盪整理，興櫃市場個股跌多於漲，統計330檔興櫃個股本周平均上漲0.52%，盤面呈類股輪動，其中生技醫療股禾生技（4194）股價上漲逾26.2%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（3）日資料顯示，本周興櫃市場成交金額104.05億元、成交1.8億股、成交11.44萬筆。

個股表現上，本周漲幅超過一成檔數由前一周11檔增加至15檔。以族群性來看，不同於上周資金停泊在生技醫療股上，本周領漲股轉進科技族群，一共有六檔，生技醫療族群仍有三檔、航運一檔。

電子股部分，涵蓋半導體、光電、電腦及周邊設備、通信網路業，漲幅前十強包含久昌、梭特、普達系統、連騰、廣化及有成精密。

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