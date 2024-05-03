泰茂實業4月營收逾1.2億元 年增222％再創歷史新高

泰茂實業（2230）自結113年4月營收為1億2045萬3449元，創下歷史新高，年增222.33%，和上個月的9367萬5235元相較，月增加金額為2677萬8214元，較上月增加28.59%。今年前四個月累計營收為4億78萬1千元，較去年同期1億5074萬5千元，增加了2億5003萬6千元，成長165.87%。

泰茂是全台最大活塞環製造公司，去年(112年)業績及股價雙雙成長，市值增加，於1月22日納入富櫃200指數。

泰茂表示，活塞環的營收在穩定中成長，4月貢獻1616萬8714元，較上個月增加485萬1167元，成長幅度為42.86%。營收大幅成長的主要力道還是來自於去年開始經營的中國酒水事業，4月貢獻營收為8162萬6928元，較上個月增加2441萬4117元，成長幅度為42.67%，營收占比約67.77%。

除中國酒水市場如布局計畫進行，新能源事業部的儲能事業也有所斬獲，四月已接獲生技公司訂單並完成出貨。在甫落幕的台北國際車用電子展中，吸引了二十幾個國家來展位洽談，反應極佳。泰茂首度展示了兩款新產品，一個是車用的電池，泰茂的汽車起動電池具備省油效果，而且重量輕。泰茂總經理呂萬傑表示，「對於開車的人來說，重量減輕很重要，更可以減少碳排放。」

除此之外，吸引與會者注意的還有儲能櫃，因應夏日可能面臨缺電、斷電危機，儲能櫃可以提供解決方案。呂萬傑表示：「一般斷電時想到的解決方案是ups，但ups是鉛酸電池，使用兩三年後就必須替換，我們的儲能櫃是使用鋰鐵電池，可以使用八年以上，還可以因應尖離峰時間電價，達到削峰填谷的效果，節省電費。」泰茂儲能櫃更具備太陽能儲電功能，達到節能減碳效益，在能源議題是剛需的趨勢下，對泰茂的貢獻度可期。