力旺業外挹注第1季獲利創新高 每股純益5.77元
矽智財（IP）廠力旺第1季在業外收入挹注下，歸屬母公司淨利達新台幣4.3億元，創新高，每股純益5.77元。
力旺第1季因客戶轉換先進製程，短暫影響權利金收入，第1季營收8.02億元，較去年第4季減少10.69%，如預期較去年同期成長2位數百分比，年增20.22%。
力旺第1季營業利益4.2億元，季減22%，在業外收益挹注下，歸屬母公司淨利攀高至4.3億元，創新高，每股純益5.77元。
力旺將於6月19日召開股東常會，全面改選董事，包含7名董事及3名獨立董事。力旺董事會今天通過董事候選人名單，現任董事徐清祥、何明洲、徐木泉、陳莉菁、浩瀚國際投資代表人盧俊宏、徐浩及獨立董事陳自強尋求連任。
台積電董事曾繁城列入董事候選人名單，陽明交大產學創新研究學院院長孫元成及西門子EDA全球資深副總裁暨亞太區總裁彭啟煌列入獨立董事候選人名單。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言