力旺業外挹注第1季獲利創新高 每股純益5.77元

矽智財（IP）廠力旺第1季在業外收入挹注下，歸屬母公司淨利達新台幣4.3億元，創新高，每股純益5.77元。

力旺第1季因客戶轉換先進製程，短暫影響權利金收入，第1季營收8.02億元，較去年第4季減少10.69%，如預期較去年同期成長2位數百分比，年增20.22%。

力旺第1季營業利益4.2億元，季減22%，在業外收益挹注下，歸屬母公司淨利攀高至4.3億元，創新高，每股純益5.77元。

力旺將於6月19日召開股東常會，全面改選董事，包含7名董事及3名獨立董事。力旺董事會今天通過董事候選人名單，現任董事徐清祥、何明洲、徐木泉、陳莉菁、浩瀚國際投資代表人盧俊宏、徐浩及獨立董事陳自強尋求連任。

台積電董事曾繁城列入董事候選人名單，陽明交大產學創新研究學院院長孫元成及西門子EDA全球資深副總裁暨亞太區總裁彭啟煌列入獨立董事候選人名單。