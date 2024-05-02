譜瑞 有望打入輝達鏈

高速傳輸介面IC廠譜瑞-KY（4966）有望打入輝達（NVIDIA）「地表最強晶片」GB200供應鏈。法人透露，譜瑞耕耘已久的PCIe Gen 5 Retimer晶片已獲得OEM／ODM廠導入，用於將於年底出貨的GB200相關AI伺服器。

AI伺服器成為市場需求最強勁的產品，主因亞馬遜AWS、微軟、Google、Meta等主要雲端服務大廠（CSP）都相繼鎖定未來生成式AI商機，積極布建相關能量。由於生成式AI需要大量運算能力，傳統伺服器無法滿足未來生成式AI運算需求，讓輝達開發的AI晶片成為當前AI伺服器必備零組件。

譜瑞EPS

據了解，輝達GB200採用最新Blackwell架構打造，以台積電4奈米製程生產，預期台積電將在第3季為輝達開始量產投片、今年底前開始產出，亦即今年第4季起，OEM／ODM廠可望開始準備搭載GB200的AI伺服器生產作業，並開始針對各項零組件拉貨。

法人透露，譜瑞的PCIe Gen 5 Retimer晶片獲得OEM／ODM廠商青睞，可望導入應用在搭載GB200的AI伺服器當中，預期今年底前同步進入量產出貨階段，明年隨著AI伺服器商機持續爆發，譜瑞出貨動能可望更強。

至於譜瑞為何雀屏中選？業界人士分析，由於搭載GB200的AI伺服器在高速資料傳輸規格上已經升級到PCIe Gen 5，在訊號大幅提升之際，作為訊號中繼站的Retimer晶片幾乎成為必備晶片之一，雖然目前美系大廠技術能力領先群雄，不過OEM／ODM廠仍同時在尋找其他供應商，譜瑞相關產品技術能力亦有不錯表現，因而獲得導入。

譜瑞近期營運逐步回溫，3月合併營收13.91億元，月增35.9％，並較去年同期增加33.1％；首季合併營收38.14億元，為同期新高，年增25.4％。法人指出，譜瑞本季營運為傳統淡季，下半年在美系平板大廠客戶拉貨轉強，伴隨筆電、伺服器等應用復甦的商機推動下，業績可望明顯優於上半年。