橘子財報／今年首季每股純益2.31元 兩大主力遊戲實現雙位數年增

橘子集團（6180）公布今年首季季報，今年第1季合併營收33.3億元，年增10%，主係春節遊戲旺季及改版表現亮眼，兩大主力遊戲實現雙位數年增，且其他事業亦穩健成長；營業毛利14.3億元，年增13%、營業利益5.3億元，年增18%、歸屬母公司業主稅後淨利4億元，年增20%，每股純益（EPS）2.31元，受惠人氣端遊營收比重提升，貢獻營業毛利、營業利益同創首季歷史次高。

回顧首季，橘子表示，遊戲表現亮眼，《新楓之谷》歷年最大規模改版活動、《天堂REMASTERED》睽違三年推出的全新重點角色，創下第一季玩家高活躍度，雙雙帶動遊戲點數交易金額年增近20%、橘子支付交易金額年增逾25%；有閑購物專營ACGN品類策略有成，結合Vtuber行銷活動，帶動買家數量年增近40%。

IP推廣方面，春季「橘子嘉年華」進駐西門町商圈打造泛娛樂盛會、漫畫星跨域舉辦影視媒合會並宣布經紀作品《三個不結婚的女人》簽訂電影計畫，皆持續開拓IP生態圈多元發展。資安方面，果核數位則專注於推廣企業雲端資安與ESG戰情中心服務，積極參與大型商務展會接觸多元客戶，帶動商務事業營收年增9%。