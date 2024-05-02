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興櫃2023年整體營收穩定成長 觀光餐飲業、其他業營收及獲利表現亮眼

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
櫃買中心表示，興櫃公司應公告申報2023年度財務報告的司家數為331家，均已依規定期限完成公告申報作業。聯合報系資料照片。記者邱德祥／攝影
櫃買中心表示，興櫃公司應公告申報2023年度財務報告的司家數為331家，均已依規定期限完成公告申報作業。聯合報系資料照片。記者邱德祥／攝影

櫃買中心表示，興櫃公司應公告申報2023年度財務報告的司家數為331家，均已依規定期限完成公告申報作業。經統計這331家興櫃公司2023年度整體營收總計約5,066億元，較2022年度成長184億元，成長幅度約3.76%，其中，觀光餐旅業及其他業的營收分別成長31%及25%，其稅前淨利亦分別成長43%及58%，於各類股族群中表現亮眼。

在每股盈餘(EPS)方面，2023年度賺超過一個股本（EPS超過10元）的興櫃公司計有九家；EPS為5元以上未達10元的公司計有33家；2元以上未達5元的公司計有61家；合計103家公司EPS達2元以上，占整體興櫃公司31%，此外，興櫃公司2023年度獲利公司家數計210家，占整體興櫃公司63%，顯示興櫃市場有許多基本面穩健的公司值得投資人關注。

櫃買中心表示，為服務投資大眾，櫃買網站提供興櫃公司EPS排名資訊，歡迎投資人於櫃買中心網站(www.tpex.org.tw&上櫃/興櫃公司&上櫃/興櫃公司資訊&上櫃/興櫃公司財務排名&興櫃EPS排名)查詢利用。另可至公開資訊觀測站的「財務報表」項下查閱，或至「基本資料」項下查看財務報告電子書，並善用「財務比較e點通」（http://mopsfin.twse.com.tw/）及「財務及交易資訊重點專區」，以協助解讀並比較財務資料，作為投資決策參考。

EPS 櫃買中心 興櫃

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