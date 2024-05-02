準備抽紅包！「潤泰小金雞」潤德5月21日上櫃 中籤可賺5.4萬

潤泰（8463）集團旗下小金雞潤德預計5月21日掛牌上櫃，目前正辦理競價拍賣，預計5月9~13日進行公開申購，承銷價暫定165元，以今（2）日興櫃收盤價219.5元計算，若是中籤可望獲利5.45萬元，報酬率33%。

潤德競價拍賣正在進行中，投標時間至5月3日，競拍數量1,020張，競價拍賣底標129.92元，預計5月7日開標；公開申購則自5月9~13日辦理，每股承銷價暫定165元。

潤德1991年成立，專攻高科技商辦、大型商場及大型住宅社區公設之室內、景觀設計及工程施工；近5年獲利持續成長，去年全年營收15.21億元，年增43%，每股純益10.97元。

潤德成立以來持續累積承攬大型案體之設計及工程經驗，以高階商業大樓為主，擴大至高級住宅社區及其他文創休閒，包括微軟辦公室、Line辦公室、資生堂總部辦公室、保時捷辦公室、施耐德辦公室、city link商場、蔦屋書店、松濤苑、潤泰敦峰、政大圖書館、臺北榮總重粒子癌症治療中心、經國七海文化園區等，都是出自潤德的團隊。

潤德表示，在國際級企業來台成立總部，加上公辦大型都更案、及危老建築獎勵政策加速推動成案等，整體裝修工程市場將隨著擴大；另外，也積極參與交通運輸軌道聯開案，包括商場、辦公大樓及聯開高級住宅公設等大型個案將成為未來重要成長動能。