快訊

獨／竹市教育處長請辭！ 他親曝「身心俱疲」原因 將轉任市政顧問

最強集團股囊括「五燈」獎！5公司齊攻漲停板 董事長都是同一人

刑事局警政監遭搜索！疑勾結博弈集團涉洩密 全案朝貪瀆偵辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

準備抽紅包！「潤泰小金雞」潤德5月21日上櫃 中籤可賺5.4萬

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
潤泰集團旗下小金雞潤德預計5月21日掛牌上櫃，目前正辦理競價拍賣，預計5月9~13日進行公開申購，承銷價暫定165元。台股示意圖。本報資料照
潤泰集團旗下小金雞潤德預計5月21日掛牌上櫃，目前正辦理競價拍賣，預計5月9~13日進行公開申購，承銷價暫定165元。台股示意圖。本報資料照

潤泰（8463）集團旗下小金雞潤德預計5月21日掛牌上櫃，目前正辦理競價拍賣，預計5月9~13日進行公開申購，承銷價暫定165元，以今（2）日興櫃收盤價219.5元計算，若是中籤可望獲利5.45萬元，報酬率33%。

潤德競價拍賣正在進行中，投標時間至5月3日，競拍數量1,020張，競價拍賣底標129.92元，預計5月7日開標；公開申購則自5月9~13日辦理，每股承銷價暫定165元。

潤德1991年成立，專攻高科技商辦、大型商場及大型住宅社區公設之室內、景觀設計及工程施工；近5年獲利持續成長，去年全年營收15.21億元，年增43%，每股純益10.97元。

潤德成立以來持續累積承攬大型案體之設計及工程經驗，以高階商業大樓為主，擴大至高級住宅社區及其他文創休閒，包括微軟辦公室、Line辦公室、資生堂總部辦公室、保時捷辦公室、施耐德辦公室、city link商場、蔦屋書店、松濤苑、潤泰敦峰、政大圖書館、臺北榮總重粒子癌症治療中心、經國七海文化園區等，都是出自潤德的團隊。

潤德表示，在國際級企業來台成立總部，加上公辦大型都更案、及危老建築獎勵政策加速推動成案等，整體裝修工程市場將隨著擴大；另外，也積極參與交通運輸軌道聯開案，包括商場、辦公大樓及聯開高級住宅公設等大型個案將成為未來重要成長動能。

潤泰集團

延伸閱讀

櫃買業績上秀 七連發

櫃買中心：公開申購「抽股票」 當心詐騙

母親節將近…婆婆暗示「別家媳婦包10萬」 她怒嗆：人家收到透天

人妻氣炸！夫吃表妹喜酒「包2萬多」 網看夫妻資產傻眼：怎敢生小孩

相關新聞

準備抽紅包！「潤泰小金雞」潤德5月21日上櫃 中籤可賺5.4萬

潤泰（8463）集團旗下小金雞潤德預計5月21日掛牌上櫃，目前正辦理競價拍賣，預計5月9~13日進行公開申購，承銷價暫定...

浩鼎內控重大缺失 遭櫃買中心重罰違約金20萬元

櫃買中心表示，浩鼎公司（4174）及其子公司就重大合約未評估合理性及必要性，暨薪工循環、關係人交易程序及薪酬委員會議事錄...

無人機新兵將上市 這檔抽中可賺4萬、報酬率逾6成

大眾控旗下強固電腦廠攸泰科技（6928）預計5月16日掛牌上市，競價拍賣2日開標，預計5月6~8日辦理公開申購，承銷價6...

世界淡化台積電色彩 盤中股價勁揚寫11個月新高

世界先進（5347）近日公布董事會名單，台積電（2330）完全退出世界董事會，不過法人分析，世界未來仍將與台積電緊密合作...

平和環保5月2日起競拍 競拍底標47.83元

福邦證券主辦承銷平和環保(6771)，配合創新板上市前公開承銷，對外競價拍賣1,700張，競拍底價47.83元，暫訂承銷...

東典股漲 牽動公開收購

光通訊廠東典（6588）日前接獲生豐資本、世豐一號資本、鑫祺多媒體、寶崴光學等四家公司公開收購通知，預定以每股30元收購...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。