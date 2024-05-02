無人機新兵將上市 這檔抽中可賺4萬、報酬率逾6成

大眾控旗下強固電腦廠攸泰科技（6928）預計5月16日掛牌上市，競價拍賣2日開標，預計5月6~8日辦理公開申購，承銷價65元，以興櫃收盤價105元計算，若是抽中可望獲利4萬元，報酬率61.53%。

攸泰科技競價拍賣今日開標，合格投標數量為17,939張，得標最低價格79.3元，得標最高價格106.4元，得標加權平均價格84.76元，每股承銷價65元，公開申購預計5月6~8日展開，5月10日抽籤，申購張數1,980張，5月16日掛牌上市。

攸泰科技專注衛星通訊、農業、物流、海事、交通與政府專案等六大領域重點產業，為不同垂直市場的關鍵公司及新創公司提供加值型客製化服務，及自有品牌RuggON的解決方案；今年成長動能主要來自品牌及衛星事業，同時看準無人機市場動能。

攸泰科技積極布局無人機業務，控制器已打入土耳其大廠；目前無人機產品線已從控制器延伸到無人機本體，已完成控制器+無人機整套解決方案，可應用在救災、國防、警用等領域，將先以台灣市場為主，後續若要進軍海外市場，將與國外SI廠商合作，可單賣控制器，也可做無人機解決方案。