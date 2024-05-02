最強集團股囊括「五燈」獎！5公司齊攻漲停板 董事長都是同一人

五月開市第一天，營建股仍持續走強，上市營建指數今一度來到625.25點，終場收在617.21點，漲幅3.16%，上櫃營建指數更誇張，大漲6.22%，上市櫃總計14檔亮燈漲停，其中上曜集團股–上曜（1316）、斐成、世紀、永捷、信立皆攻上漲停板，為今最強集團股，董事長張祐銘堪稱最大贏家。

今電子股普遍下跌，台積電更下跌逾2%，且成交比重仍只有約55%，但上市營建指數再創歷史新高，今年以來漲幅已達43%，單單4月的漲幅就佔了21%，總成交金額爆出2633.89億元。上市營建股僅僅於周二休息一天，今再度噴出，上市營建股有9檔漲停、上櫃有5檔亮燈，成交量上，國建、中工、潤泰新和力麒擠進前十名，其中潤泰新和力麒漲停，不過國建終場漲勢縮小，中工收黑。

值得注意的是，上曜集團5家公司齊攻漲停板，上曜收22.3元，排隊買單高達6萬張；永捷、信立開盤即跳空鎖死，斐成也在開盤沒多漲停，世紀在處置期間也收漲停至299元。

根據地政局資料，台南首季買賣移轉棟數共5,865棟，年增幅達39.19％，成長幅度為六都之冠。以台南九份子重劃區來看，由於南科新貴紛紛進駐，房價也從每坪約15萬元，上漲至目前均價約達每坪34萬元至36萬元。

上曜在台南九份子重劃區有2大案，合計總銷面積逾6.3萬坪，目前台南九份子北基地的「湖映白」預售案，銷售已達8成以上。上曜指出，北基地取得成本為每坪26萬元，根據實價登錄，今年以來湖映白平均單坪成交價保持近35萬元的良好水準。另外南基地取得成本每坪45萬元，目前南基地尚未入帳、尚未開賣。

目前上曜集團已備好約達404.6億元的建案量，包含成屋之餘屋、尚未推案、危老都更案，手握5,900坪尚未開發建案之土地，將為集團未來六年營運帶來長期正面之挹注。