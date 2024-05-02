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平和環保5月2日起競拍 競拍底標47.83元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
平和環保暫定5月17日掛牌。左起為平和環保發言人陳義生、總經理黃弘傑、董事長吳明陽、執行長洪銘仁。
平和環保暫定5月17日掛牌。左起為平和環保發言人陳義生、總經理黃弘傑、董事長吳明陽、執行長洪銘仁。

福邦證券主辦承銷平和環保(6771)，配合創新板上市前公開承銷，對外競價拍賣1,700張，競拍底價47.83元，暫訂承銷價55元，競拍時間自5月2日至5月6日，5月8日開標，暫定5月17日掛牌。

平和環保成立於西元2006年，主要專注於提供客戶廢(污)水代處理、廢水處理藥劑及耗材製造和銷售、廢棄物清除業務及水務代操作等業務，目前代處理廢(污)水種類包含一般重金屬、鉻系、鎳系及氨氮四種水系。隨著環保意識抬頭及政府對環保法令日益嚴格，平和環保透過多年廢(污)水處理之獨門技術而逐步累積競爭力，能非常彈性處理調整每批廢(污)水水質處理方式，而部分高濃度廢(水)液以化學處理方式之成本遠低於以廢(水)液焚燒方式，能大幅度減少碳排放量，為產業環保帶來解決方案，為國內「業界少見24小時可同時連續處理不同產業、不同水系水質未經前處理的原廢(污)水」之民間廢(污)水代處理業者。此外，公司整合了廢(污)水處理藥劑及耗材、廢棄物清除等上游或周邊，有效節省成本並提升競爭力，符合環境永續發展的趨勢。去年營收新台幣6.09億元，稅後淨利1.36億元，每股純益4.76元，營運表現亮眼。

平和環保擁有專利製程技術，藉由混合向客戶收受之廢酸洗液、含有鐵或鋁之氫氧化物之汙泥，及添加氧化劑氧化污泥中所含有之有機物質，製成再生混凝劑，可運用廢(污)水處理沉澱，除使廢(污)水處理過程達到污泥減量之效果及投入之藥劑成本，並節省後續污泥處理及處置之費用，同時亦可減少事業廢棄物造成環境污染，以達廢(污)水處理製程中資源循環再利用之最大化。另外平和環保開發出氨氮廢(污)水之循環回收再利用成液態氯化銨之技術，除可符合環保法規加嚴規範外，透過減壓濃縮技術產出固態氯化銨結晶，可達供應電鍍製程之再應用等級，有效達到「節能」及「減廢」雙重效益，落實循環經濟應用並創造公司最大效益。

展望未來，平和環保表示未來規劃進一步發展循環經濟，除現有提供回收水的外並導入再生水，並持續開發新產品，未來評估進一步整合供應鏈至下游無機污泥廢棄物處理業，或參與OT營運，挹注公司未來營運成長動能。

平和環保5/2起競拍 (福邦證券/提供)
平和環保5/2起競拍 (福邦證券/提供)

廢棄物 環保

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