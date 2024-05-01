安碁資訊 Q1每股賺2.03元

宏碁集團旗下資安服務廠商安碁資訊（6690）公布首季稅後純益4,500萬元，雖然季減18.18%，仍為同期新高，年增15.38%，每股純益2.03元。

安碁資訊指出，首季為淡季，因此獲利較去年第4季衰退，惟今年第1季在政府機關資料備援案、企業及政府的端點監控案及金融產業評估案帶動下，獲利仍較去年同期增加逾15%。

安碁資訊首季營收4.52億元，季減12.24%，年增12.44%；毛利率40.43%，季增0.69個百分點，年增0.21個百分點；營益率12.5%，季減0.03個百分點，年增0.34個百分點。

展望2024年營運，安碁資訊總經理吳乙南先前指出，資安需求依然強勁，該公司維持毛利率40%、稅後淨利率10%的目標。