東典股漲 牽動公開收購
光通訊廠東典（6588）日前接獲生豐資本、世豐一號資本、鑫祺多媒體、寶崴光學等四家公司公開收購通知，預定以每股30元收購9,500張股票。
不過，東典近來股價強漲，4月30日收盤價40.5元，遠超過了收購價，業界關注公開收購案是否能順利達成。
東典大股東東鹼3月25日公告，為活化公司資產，增加營運資金，擬處分東典光電全數持股約9,316張，持股比率約34.89%。
東典隨後接到生豐資本、世豐一號資本、鑫祺多媒體、寶崴光學等四家公司公開收購通知，將公開收購東典，每股價格30元，預定收購最高數量為9,500張，占已發行股份總數約35.58%，最低收購數量股權5%、約1,336張，期間自4月29日至5月27日止。
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