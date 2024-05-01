櫃買中心擴大招募五類資訊專才

櫃買中心積極打造多功能與多層次的全方位交易所，為因應變化快速的數位時代，將持續以強化韌性、數位轉型及永續轉型的核心理念，持續深耕櫃買市場發展，並推動臺灣資本市場永續成長。

本次將擴大招募應用系統開發、主機管理、資安、AI及大數據、資料庫管理五類資訊專才及護理人員，資訊類並歡迎應屆畢業之社會新鮮人報考。歡迎具數位創新能力的菁英加入櫃買團隊，展現專才。

櫃買中心為世界交易所聯合會（WFE）一員，致力建構友善的職場環境，重視員工身心健康及職涯發展以成為幸福企業。

櫃買員工除享有勞、健保及團保外，多項完善的福利措施，以及多元化教育訓練。

本次招募報名時間自即日起至5月14日止，一律採網路報名，招募資訊請參閱證基會招募專區（網址：https://examweb.sfi.org.tw/tpex20240601）。