快訊

貴婦奈奈吸金潛逃案！「男友名醫父」黃立雄夫妻涉詐明早押解回台

哥倫比亞宣布將與以色列斷交 控以國總理對加薩「種族滅絕」

櫃買中心擴大招募五類資訊專才

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心積極打造多功能與多層次的全方位交易所，為因應變化快速的數位時代，將持續以強化韌性、數位轉型及永續轉型的核心理念，持續深耕櫃買市場發展，並推動臺灣資本市場永續成長。

本次將擴大招募應用系統開發、主機管理、資安、AI及大數據、資料庫管理五類資訊專才及護理人員，資訊類並歡迎應屆畢業之社會新鮮人報考。歡迎具數位創新能力的菁英加入櫃買團隊，展現專才。

櫃買中心為世界交易所聯合會（WFE）一員，致力建構友善的職場環境，重視員工身心健康及職涯發展以成為幸福企業。

櫃買員工除享有勞、健保及團保外，多項完善的福利措施，以及多元化教育訓練。

本次招募報名時間自即日起至5月14日止，一律採網路報名，招募資訊請參閱證基會招募專區（網址：https://examweb.sfi.org.tw/tpex20240601）。

櫃買中心

延伸閱讀

數位轉型是誰的責任？ 中小微企業、大型集團做法完全不同

數位科技運用三階段—數位化、數位優化與數位轉型 「零售餐飲業跨入低接觸商務」

企業數位轉型的自我評估—衡外情、量己力 避免設定不切實際

數位轉型需要避免的七個錯誤 時間、CEO、使用者需求皆是關鍵

相關新聞

東典股漲 牽動公開收購

光通訊廠東典（6588）日前接獲生豐資本、世豐一號資本、鑫祺多媒體、寶崴光學等四家公司公開收購通知，預定以每股30元收購...

鈺太衝刺產銷 訂三目標

微機電（MEMS）麥克風廠鈺太（6679）將於5月15日召開股東會，董事長邱景宏在股東會營業報告書中表示，今年產銷重點除...

安碁資訊 Q1每股賺2.03元

宏碁集團旗下資安服務廠商安碁資訊（6690）公布首季稅後純益4,500萬元，雖然季減18.18%，仍為同期新高，年增15...

櫃買業績上秀 七連發

櫃買中心表示，配合上櫃公司2024年第1季及興櫃公司2023年度財務報告陸續公告，為利投資人了解上櫃及興櫃公司最新的財務...

櫃買中心擴大招募五類資訊專才

櫃買中心積極打造多功能與多層次的全方位交易所，為因應變化快速的數位時代，將持續以強化韌性、數位轉型及永續轉型的核心理念，...

逸達抑制劑 澳洲一期臨床

逸達（6576）昨（1）日公布，該公司開發針對發炎和纖維化疾病的MMP-12 抑制劑FP-020，於澳洲進行的一期人體臨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。