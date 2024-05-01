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逸達抑制劑 澳洲一期臨床

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

逸達（6576）昨（1）日公布，該公司開發針對發炎和纖維化疾病的MMP-12 抑制劑FP-020，於澳洲進行的一期人體臨床試驗已開始第一位受試者給藥。

此一期臨床試驗為隨機、雙盲、安慰劑對照、單一中心、單劑量遞增及多劑量遞增口服藥試驗，用以評估FP-020在健康受試者中的安全性、耐受性及藥物動力學，預計將於澳洲一臨床據點招募約74位健康受試者。

逸達創辦人暨董事長簡銘達表示，很高興宣布在此一期臨床試驗中已對首位受試者進行給藥，這代表FP-020在藥物開發過程中已達到了一項重要里程碑。啟動這個一期臨床凸顯了我們努力推進創新治療方案，以造福嚴重氣喘和慢性阻塞性患者。

逸達研發長楊文津表示。我們對FP-020具有成為最佳MMP-12抑制劑的前景、一種藥物可用於多種適應症以及每日一次口服給藥的潛力感到十分興奮。

氣喘 澳洲

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