櫃買中心：公開申購「抽股票」 當心詐騙

櫃買中心指出，股票公開申購俗稱「抽股票」，是指初次上市櫃或已上市櫃的公司要辦理現金增資發行新股，而透過公開管道讓投資人申購。依目前規定，投資人要開立證券帳戶才可以參加申購，且每個申購案只有一次申購機會，即使已開立多個證券帳戶，也只能選擇一家證券商辦理申購，重複申購會被視為不合格件而取消申購資格。

此外，申購的款項在抽籤前就會從銀行帳戶直接扣款，不會要求投資人匯款，申購款項不足只會被視為不合格件，不會構成違約交割。因此，如果有人宣稱可以優先申購股票、提高中籤機會甚至保證中籤，或是通知申購款項不足而要求額外匯款等，都是詐騙，投資人務必提高警覺。

近來還發現有詐騙集團冒用投資公司名義製作假投資網站或App，並宣稱是大戶專線帳戶或是有AI系統參加抽籤，可以提高中籤機率、保證中籤或抽到更多張股票等，投資人如果沒有防詐意識，又不熟悉股票抽籤規則，就很容易被詐騙集團誘導。

櫃買中心提醒，申購股票須透過合法證券商辦理，未開立證券帳戶就無法申購，民眾可透過櫃買中心官網或「非金管會核准之證券期貨業者及商品警示專區」網站（https://3434.twsa.org.tw/）查詢合法的證券商名單。

另外，也常有詐騙集團偽裝成合法證券商，將未上市櫃股票包裝成潛力股，謊稱公司前景看好，以各種話術向投資人推銷未上市櫃股票，騙取投資人的資金。