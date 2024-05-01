櫃買業績上秀 七連發

櫃買中心表示，配合上櫃公司2024年第1季及興櫃公司2023年度財務報告陸續公告，為利投資人了解上櫃及興櫃公司最新的財務及業務資訊，櫃買中心規劃一系列的「櫃買市場業績發表會」，日期分別為5月17日、21日、22日、23日、27日、28日，以及29日，舉辦地點在台北花園大酒店2樓國際廳或櫃買中心11樓多功能資訊媒體區。

為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，本系列業績發表會安排特色產業等多樣化主題，各場主題分別為「富櫃200」、「電子科技」、「半導體」、「雲端科技」、「電子零組件」、「興櫃新星」及「生技醫療」等，與會公司包含穩懋（3105）、大樹、茂達、精測、日揚、普萊德、意德士、濾能、科嶠、宏碁資訊、邑錡、安碁資訊、信昌電、川寶、崇越電、生合、暉盛、光焱科技、佑全、樂斯科，以及國邑*等，共邀請21家上櫃及興櫃公司參與，將一連舉辦七場業績發表會。

櫃買中心並指出，櫃買市場業績發表會是上櫃、興櫃公司與投資人之間最佳互動平台，公司除提供投資人更即時多元的產業發展動態或營運資訊，藉此說明公司經營方向、目標與願景，業績發表會更提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司資訊揭露透明度。

投資人則可以藉由業績發表會的平台，直接與多家公司高階主管面對面提問，長期以來投資人參與都相當踴躍並頗受好評，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加（櫃買中心網址：https://www.tpex.org.tw）。

櫃買中心也提醒，為議程順利進行，請投資人提前10分鐘報到入座。