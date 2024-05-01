政府、企業端專案帶動 安碁資訊首季獲利年增15%

PC品牌大廠宏碁（2353）集團旗下資安服務廠商安碁資訊（6690）首季受惠來自政府機關資料備援案、企業及政府的端點監控案及金融產業評估案帶動，激勵稅後純益年增15.38%，每股純益（EPS）為2.03元，優於去年同期的1.75元。

安碁資訊公布今年首季財報，單季營收4.52億元，季減12.24%、年增12.44%，毛利率40.43%，季增0.69個百分點、年增0.21個百分點，營益率12.5%，季減0.03個百分點、年增0.34個百分點，稅後純益0.45億元，季減18.18%、年增15.38%，每股純益為2.03元。

安碁資訊已連續五年同期維持雙位數成長。安碁資訊表示，主要營收動能來源除了原有的簽約專案外，新增營收來自政府機關資料備援案、企業及政府的端點監控案及金融產業評估案 。

隨著勒索軟體即服務（RaaS）的模式出現後，透過勒索軟體進行網路攻擊事件持續暴增，近期依據美國網路安全業者發布的2024年勒索軟體威脅報告內容中指出：2022年至2023年間，全球多重勒索軟體攻擊增加49%，在台灣，製造業已經連續兩年成為勒索軟體攻擊最主要的產業。因此，國內上市櫃企業應該如何防範勒索軟體攻擊造成業務營運中斷，成為重要的資安防護重點之一。

安碁資訊旗下的子公司宏碁雲架構（acer eDC）在2002年與美國 SunGard 進行異地備援技術合作，將異地備援機制落實應用在政府機關、金融產業與其他企業，深獲客戶信賴與好評。近年來因應企業上雲的服務需求，推出雲端備援、備份、加密分持解決方案，將備份、備援自地端延伸至雲端，提供多道安全防護層，強化企業在數位安全的韌性。

安碁資訊分析，利用勒索軟體是近年來駭客常見的攻擊手法，透過網路釣魚攻擊或點擊含有惡意連結或附件的電子郵件，迫使受駭的企業失去核心資料或系統、網站存取權限，進而要求支付贖金。安碁資訊提醒企業在平日就應該落實備份備援還原計畫，在勒索軟體攻擊之前，針對重要服務系統規劃系統備援機制，建立檔案的備份，才能夠從備份還原檔案並避免支付贖金，確保系統發生異常時，服務仍然能夠正常運作。

在採用備份進行資料保護時，要切記3-2-1備份三原則，擁有至少3份資料備份複本，儲存在2種不同類型的儲存媒體上，同時還要有1個不同的異地備份存放地點。不論是日備份、周備份還是月備份，都要做好離線備份與異地備份，降低被勒索軟體加密重要文件時的損失。企業除了導入備份、備援，還要事先擬定災害復原計畫（DRP）及營運持續計畫（BCP），透過平時確實不斷的復原演練，做好資料系統管理，面對網路攻擊或災害發生時，才能確保相關人員能盡早讓服務重新上線，避免對外營運被迫中斷。

安碁資訊呼籲企業面對勒索病毒，應該要對外尋求聘請專業具備談判能力的事件應變團隊進行協商，千萬不要輕易支付贖金給駭客，以免讓駭客食髓知味，採用生成式AI工具，與其它惡意軟體結合形成新的變種手法，再次攻擊影響企業的正常運作。

因應駭客攻擊的規模和技術提升，安碁資訊持續精實智能安全監控中心（Intelligent SOC），提供7 x 24 X 365的監控維運與管理服務技術支援，透過智能化平台並善用人工智慧（AI）和資安防護自動化創新技術，結合情資、鑑識與事件應變等專業團隊的技術能量，協助企業在預算和資源有限規畫之下，強化企業資安防護韌性，共同抵禦日益嚴峻的資安威脅。