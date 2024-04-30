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醫療院所財報公布…林口長庚最賺 土城醫院最虧

五福 3月獲利增1.3倍

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

五福（2745）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，昨（30）日公告3月單月稅後純益約0.46億元，較去年同期增加130.8%，單月每股純益1.37元，單月即賺贏去年第1季的0.9元。

另外，五福累計2~3月自結淨利0.89億元，年增251.3%，每股純益2.63元，已超越去年第4季每股純益2.36元，估首季每股純益將創單季新高紀錄。

五福今年3月營收6.74億元、年增174%、月增6%，創下自疫情後單月營收新高；第1季營收18億元、年增175％，亦是疫後新高紀錄。五福表示，隨著各大航空公司航班航點持續增加，預期旅遊需求熱度會居高不下，營收可望繼續再創高峰。

五福表示，郵輪旅遊市場在今年持續熱絡，全包式的度假方式適合全家大小一同出遊，已成為旅遊熱門選擇，尤其台灣出發的郵輪更受歡迎，繼3、4月的日韓賞櫻遊輪銷售一空，6月MSC榮耀號也已接近完售，緊接著在暑假期間之COSTA莎輪娜號更有極高詢問度及報名，有望持續為營收帶來重要量能。

其次，4月至6月的賞櫻季節及期間限定的黑部立山，詢問報名情形熱絡，五福也推出高雄出發的日本茨城包機，可望帶動銷售表現。而越南峴港及富國島在網紅及媒體宣傳下，成為新崛起的熱門選項，五福也增加高雄直飛富國島的包機，銷售暢旺。另外，也推出多種高雄飛峴港四至六日的包機商品，滿足度假旅客需求。

五福說，小包團市場也是近年的新趨勢，五福推出六人成行的巴里島及宿霧，讓遊客輕鬆享受海島行程消暑，除團體旅遊的選擇以外，帛琉、關島、馬爾地夫自由行，兩人即可出發，成為小資族或家族旅遊的新選項。

每股純益 營收

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