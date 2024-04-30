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世界旗下益芯科 將於第3季申請轉上市櫃

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
益芯科董事長陳仲羲(圖中持麥克風者)。記者鐘惠玲/攝影
益芯科董事長陳仲羲(圖中持麥克風者)。記者鐘惠玲/攝影

世界旗下特殊應用IC（ASIC）設計服務業者益芯科（7707）於30日舉行股東會，展望今年，該公司董事長陳仲羲表示，會穩紮穩打發展。另外，目前益芯科已規畫於第3季送件，外界預期順利的話，最快應可於今年底前轉上市櫃。

有別於其他同業，益芯科主攻難度較高的類比ASIC，大多應用於工控與智慧工廠等用途，另外也耕耘系統單晶片領域，公司持穩健策略發展，被陳仲羲形容為是「賺慢錢」。

益芯科於去年底在興櫃掛牌交易，30日經股東會決議通過於興櫃掛滿6個月後，於適當時機申請上市櫃。

益芯科去年合併營收為7.6億元，年增14.2％，毛利率達48.4％，年增10.3個百分點，主要是受惠於委託設計（NRE）業務成長，以及量產業務的毛利率提升。在獲利方面，去年獲利為1.87億元，年增34％，每股純益為4.32元。

益芯科將配發去年度每股現金股利1元，盈餘配發率僅二成多，陳仲羲對此解釋，主要是因為去年下半才彌補虧損，使每股淨值回到10元之上，今年度與未來希望能把一定成數的獲利回饋給股東。

股東會 興櫃

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