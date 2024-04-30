寒舍財報／日客回流 第1季 EPS 1.82元創新高 第2季展望樂觀

寒舍（2739）30日公告第1季財報，受惠農曆春節旺季餐飲需求暢旺加上日客回流所帶動，首季合併營收13.55億元，年增13.45%，稅後淨利1.67億元，年增103.4%，每股純益1.82元，皆創下歷史同期新高。展望後市，寒舍表示，兩岸旅遊有望開放的利多商機，且適逢國定連假檔期，持續衝刺第2季營收動能。

寒舍餐旅表示，2024年首季合併營收較去年第4季下滑，主因受1至2月傳統商務淡季影響，住宿營收季減13.07%、但仍年增20.91%，3月住房率則表現強勁拉抬尾勢。旗下台北喜來登3月住房率87.65%、住宿營收1.06億元，超越疫前水準外，更雙登2015年來同期新高，其中日籍旅客相較去年同期首季住房率成長342.8%，顯示國際旅客回流快速增溫，以日本、美國為大宗外，亦觀察到自創品牌寒居酒店韓籍旅客數較去年增長。

此外，集團各餐飲量體營運動能續強，在餐飲需求持續暢旺與尾牙春酒宴會挹注下，受惠市場復甦科技業與藥廠產業尾牙預算擴增，推升平均桌價較去年提高約18%，帶動首季餐飲營收8.25億元，季增7.26%、年增10.77%，創歷史次高紀錄。

展望後市，第2季觀光產業迎來利多，住宿方面受惠於中日兩大黃金周加持，以日本房客占比21.9%的台北喜來登來說，長達七天的日本黃金周加上兩岸觀光有望增溫，雙雙拉抬中日旅客連假商機。此外，四月兒童清明節連假為今年最後一個長假，出國天數短且費用高昂讓不少民眾轉向國旅消費，且親子旅遊銷售旺季的暑期即將到來，讓旅遊需求熱度續熱，目前親子主題房幾乎已排滿到第4季，帶動集團住宿業績吃補。

餐飲方面，5月則有母親節檔期助攻聚餐商機外，三大節慶的端午節即將到來，送禮市場需求旺，寒舍集團集結旗下餐飲資源推出多款粽子組合供消費者作選擇，從米其林名粽到傳統台式粽等，多樣化的口味加上大宗企業採購客製贈禮需求，預估目標銷售業績成長12%。

今年首季在台北寒舍艾美酒店全新開設的Drip & Dough以「城市休憩站」的概念為定位，嚴選超過160種商品並引進香港知名冠軍咖啡品牌「Cupping Room」合作，進攻信義區上班族外帶餐食商機。此外，第2季計畫延攬米其林一星餐廳主廚於台北寒舍艾美開設全新餐酒館，預期展店效益將持續發酵，使營運業績同步穩健成長。