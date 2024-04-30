寬量國際：海外機構投資人看好 台灣生技業掀第三波掛牌潮

台灣生技產業將成為國內外投資人聚焦板塊，寬量國際（QIC）創辦人暨執行長李鴻基昨（29）日指出，國際機構投資人對台灣新藥開發的思路與技術印象深刻，也認為台灣醫療器材公司的創新營運模式極具潛力，台灣生技產業進入「第三波浪潮」，預期台灣資本市場將迎來新一波生技公司上市櫃熱潮。

寬量國際資深顧問王冠然指出，台灣生技醫藥產業第一波浪潮出現在2008年前以學名藥為主的老牌大廠，第二波浪潮則發生在2009至2019年多點開花的新興生技公司，經過10年淬鍊，在第二波浪潮中發展成功的生技公司，正引領著新一代生技新藥公司向前衝刺，正式進入「第三波浪潮」。

台灣生技業正進入第三波浪潮 圖／經濟日報提供

第三波浪潮的生技公司具備兩大特點，第一，新生代的生技公司對於新技術與新治療形式的接受度很高，第二，為數眾多的興櫃公司，將為台灣帶來新一波的上市櫃熱潮。

從資本市場觀察，寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）指出，台灣生技指數持續超越香港與美國，從2020年以來台灣生技指數表現亮眼，漲幅達62%，相較之下，美國那斯達克生技指數三年多來僅上漲14%，香港恆生生技指數則是下跌42%，近乎腰斬。

台灣上市櫃、興櫃生技公司總市值也從2019年的230億美元成長到2023年底的430億美元，營收則從2019年的71億美元攀升到2023年的97億美元，儘管同期間台股表現也相當突出，但台灣生技指數受惠於個別公司表現亮眼，完成海外授權、成功拓展海外市場、併購有成及新產品進展順利，表現超越大盤。

谷月涵指出，國際機構投資人過去對台灣生技業認識不深，但在香港與中國資本市場長期表現疲軟下，國際法人機構的投資目光逐漸轉移，台灣已成為焦點。