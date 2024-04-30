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全達攜手威剛 搶充電商機

經濟日報／ 記者李孟珊陳昱翔／台北報導

大宇資集團旗下全達（8068）子公司、電動車充電解決方案供應商達拉電能辦理增資，昨（29）日宣布引進台灣記憶體模組龍頭威剛3,000萬元資金，雙方未來將策略合作，共同搶攻電動車充電商機。

展望未來，達拉電能規劃2024年建置39個快充站，共配置132支快充槍，屆時可望躋身台灣前五大充電站運營商之列，提升台灣電動車充電服務能量。

威剛此次投資達拉電能3,000萬元，並取得40%股權，全達持有60%股權，增資完成後，達拉電能資本額將達7,500萬元。

達拉電能為全方位電動車充電解決方案供應商，創新結合固定式快充樁與E-HERO移動充電機器人，前者於專用車位持續供給服務，後者則機動前往非專用車位進行充電。

據悉，威剛於台灣北中南地區擁有數個零售與文藝場館，包括桃園圖書館總館、高雄流行音樂中心鯨魚堤岸。

威剛 快充 電動車

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