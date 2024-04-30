網家 首季每股虧損0.54元

網家（8044）昨（29）日公告，首季合併稅後淨損2,996萬元、歸屬母公司業主稅後淨損7,570萬元，虧損均較前一季與去年同期收斂，單季每股淨損0.54元。

網家將在6月19日舉行股東常會，全面改選董事，公司昨天同步公布九位董事被提名人名單，包括一般董事候選人詹宏志、周磊、張瑜珊；賽特資訊服務法人代表曾薰儀、周厚宇；中華開發創投法人代表郭大經。

獨立董事候選人為賀陳旦、杜奕瑾、簡民一。其中，KKBOX創辦人之一、大股東簡民一新加入獨董行列，網家表示，希望借重簡民一在網路科技產業與新創領域的經驗與知識，為營運注入多元視野與全新動能。

網家指出，3月單月合併稅後純益已翻正，獲利改善目標見階段性成果，接下來將力拚全年度合併稅前盈餘轉盈。過往幾季以來，網家集團重點聚焦從根本面調整營運體質、重塑品牌形象、優化購物體驗、提升營運效率。